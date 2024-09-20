رئيس جامعة سوهاج: اختيار 18 عالماً بالجامعة في قائمة «ستانفورد»

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز 18 عضو هيئة تدريس من علماء الجامعة في مجالات علمية مختلفة، طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد، التي أعلنت قائمة بأسماء أفضل 2٪ من علماء العالم، عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.

وفي هذا الصدد تقدم النعماني بخالص التهنئة لعلماء الجامعة البارزين الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، مؤكداً علي ان هذا العدد الكبير يبرهن علي جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة، يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد وتأثير الابحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية ، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد مسئول النشر العلمي ان بهذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus.

وجدير بالذكر أن العلماء الفائزين عددهم 18 منهم 13 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم وهم الدكتور إبراهيم عباس، الدكتوره ليلي عبد الرحمن حمدان ، الدكتور زكريا محمد عطية ، الدكتور محمود عبد العاطي، الدكتور إسلام محمد الشيخ ، الدكتور محمد خيري ابو العلا ، الدكتور صدقي محمد محمد، الدكتور محمود عبد العليم الرميلي، الدكتور محمد شاكر ادم، الدكتور محمد اسماعيل، الدكتور علاء ادم و الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور علي عبده، ومن كلية الهندسة كلاً من الدكتور أحمد قاسم، الدكتور محمد عبيد و الدكتور خيري السيد، و من كلية التكنولوجيا والتعليم الدكتور احمد العسقلاني.