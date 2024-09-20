جدول تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية فى سوهاج والأوراق المطلوبة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2024- 2025 يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجارى، حيث تمت الموافقة على قبول الطلاب القدامى ساكنى العام السابق والحاصلين على تقدير عام جيد جداً فأعلى.

وفى هذا الشأن أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة سوهاج الشروط والقواعد المنظمة والأوراق المطلوبة للقبول من أجل التسكين بالمدينة وقد بلغ عدد الطلاب القدامى المستهدف تسكينهم 2320 طالبا، وأن تسكين الطلاب القدامى سيكون بالمدينة الجامعية طالبات بمقر الجامعة القديم، وسيستمر التسكين لمدة 5 أيام.

و"اليوم السابع" يقدم للطلاب أهم الشروط والقواعد المنظمة لعملية التسكين للطلاب القدامى بالمدن الجامعية بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية..

1 - تم تحديد يوم الأحد 22/9/2024 موعدا لاستقبال طالبات كليات العلوم والصيدلة وحاسبات الذكاء الإصطناعىو التجارة والحقوق والتربية النوعية والتمريض.

2 - وتم تحديد الاثنين 23/9/ 2024 موعدا لاستقبال طالبات كليات الطب ابيطرى والاداب وتكنولوجيا اتعليم الصناعى، والألسن والزراعة.

3 - وتم تحديد الثلاثاء 24/ 9/ 2024 موعدا لاستقبال طالبات الطب البشرى والتربية والهندسة والاثار .

الأوراق المطلوبة

- 5 صور شخصية حديثة مقاس 6*4.

- 3 صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- 3 صور البطاقة الشخصية لولى الامر.

- طلب الإقامة.

- إقرار الضمان مع ضرورة الختم بختم شعار الجمهورية

- استمارة الأنشطة الطلابية.

- إقرار المخالفات.

- بطاقة بيانات الطالب.

- بطاقة تحليل المخدرات .

4 - كما تم تحديد يوم الأربعاء 25 / 9 / 2024 لطلاب كليات التمريض والهندسة وتكنولوجيا وتعليم والزراعة وحاسبات الذكاء الإصطناعىو العلوم والحقوق واثار والتربية الرياضية

5 - وتم تحديد يوم الخميس 26/9/2024 لطلاب كليات الطب البيطرى والسن والتربية و التربية النوعية والاداب والطب البشرى والصيدلة والتجارة.

وتم ضع قواعد منظمة للتسكين منها

- الطالبات راغبى السكن المميز سوف يتم التسكين ورقى إعتبارا من يوم الاحد الموافق 22/9/2024 والاولوية بالحضور.

- الطلاب راغبى السكن المميز سوف يتم التسكين ورقى إعتبارا من يوم الاحد الموافق 25/9/2024 والاولوية بالحضور .

- ضرورة إحضار طلب الإقامة مختوم من شئون الطلبة.

- يتنبه على جميع الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية الحضور بشخصهم أثناء فترة التسكين لتحليل المخدرات داخل المدن الجامعية ولن يتم الإعتراف بأى تحاليل خارجية







