إعدام 50 كجم فاكهة وخضروات و8 كجم آيس كريم فى حملة موسعة بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن محمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة عن شن حملات مكثفة ومستمرة على المخابز، والمطاعم، والسوبر ماركت، والمحلات التجارية بنطاق الحى، حيث تابع، اليوم الثلاثاء، مرور اللجنة المشكلة من راضي العدوي، مدير البيئة، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة، وباقى فريق العمل من مديريات: الصحة، التموين، الطب البيطرى، وسلامة الغذاء؛ على محلات بيع الأغذية، والتي أسفرت عن إعدام 50 كجم فاكهة وخضروات، و8 كجم آيس كريم؛ لتغير خواصهم الطبيعية.

وأكد رئيس الحى على استمرار الحملات الرقابية؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التسعيرة، بالإضافة إلى مراقبة صحة، وسلامة الأغذية بالمحلات التجارية، والمطاعم؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

يأتي ذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 28 لسنه 2023، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.



إعدام الأغذية الفاسدة



جانب من حملة حي شرق المنصورة لمراقبة الأغذية



جانب من حملة مراقبة الأسعار بحي شرق المنصورة.



حملة مكثفة بشرق المنصورة



من حملة مراقبة الأسواق



