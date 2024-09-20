ترامب يحذر يهود أمريكا من هاريس.. ويؤكد: أنا أفضل صديق لكم فى البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

قال دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الامريكية، إنه سيحمل الناخبين اليهود المسؤولية إذا خسر انتخابات 5 نوفمبر، مشيرا إلى أنهم "مدينون له بدعمهم بسبب موقفه من إسرائيل".

وبحسب واشنطن بوست، صرح الرئيس السابق في فعالية في واشنطن تهدف لمكافحة معاداة السامية، أنه إذا خسر الانتخابات سيكون لليهود دور كبير في الخسارة

وأضاف: "أنا لا يمكنني فهم اليهود الذين سيصوتون لنائبة الرئيس كامالا هاريس .. انتخابها سيؤدي مباشرة إلى القضاء على إسرائيل انها تكره إسرائيل" ، قائلا: إن فوز هاريس سيكون كارثة لإسرائيل.

وقال محذرا: "رغم من كل ما فعلته، حصلت فقط على 29% من أصوات اليهود في الانتخابات الأخيرة. تظهر الاستطلاعات أنني الآن وصلت إلى 40%. وهذا يعني أن 60% سيصوتون لشخص يكره إسرائيل. هذا فقط بسبب تأثير أو لعنة الديمقراطيين التي صبوها. هذا غير مقبول .. لا يمكن أن أحصل على 40% فقط من أصوات اليهود، لأنني أنا الذي يحميكم"

وتابع: "سنستعيد بلدنا، وسنجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسنجعلهما أعظم من أي وقت مضى وعدي للأمريكيين اليهود هو هذا: بأصواتكم، سأكون المدافع عنكم، حاميكم، وسأكون أفضل صديق عرفه الأمريكيون اليهود في البيت الأبيض".

تأتي تعليقات ترامب قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة وخلال كلمته، وصف ترامب هجوم 7 أكتوبر بأنه "جرس إنذار للعالم بأسره" وحصل على وقوف وتصفيق حار من الجمهور إثر دعوته هاريس إلى التبرؤ من "جميع المتعاطفين مع حماس".

وقال ترامب: "كونوا أذكياء. لقد شهدنا أسوأ تفشي لمعاداة السامية منذ أجيال عديدة"، وكشف الرئيس السابق أنه يخطط لترحيل من اطلق عليهم "المتعاطفين الأجانب مع الجهاد ومؤيدي حماس"

وردا على التعليقات التي أدلى بها المرشح الجمهوري، اتهمت مورجان فينكلشتاين، المتحدثة باسم حملة هاريس، ترامب بـ"إهانة اليهود واستخدام لغة معادية للسامية وقالت إنه سيتخلى عن إسرائيل لدعم مصالحه الشخصية".