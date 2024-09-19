استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب فى ميتشيجان وويسكونسن ويتعادلان فى بنسلفانيا

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت استطلاعات جديدة للرأى أجرتها مؤسسة ماريست، إن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 تتقدم بفارق خمس نقاط على منافسها الجمهورى دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين فى ولاية ميتشيجان، وتفوقت بفارق بسيط فى ويسكونسن، بينما يتعادل المرشحان فى بنسلفانيا.

وأيد 52% من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع فى ميتشجان هاريس، مقابل 47% لترامب. وفى ويسكونسن، أيد 50% هاريس مقابل 49% قالوا إنهم يؤيدون ترامب. ووجد الاستطلاع الذى أجرته المؤسسة فى ولاية بنسلفانيا أن هاريس وترامب متعادلان، وحصل كل منهما على دعم 49% من الناخبين المحتملين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن تقدم هاريس فى ميتشيجان تضاءل بين المستقلين بنسبة 49% مقابل 47% دعموا ترامب، وتقدم الرئيس السابق بـ 50% بين البيض مقابل 48% لمنافسته، فيما تقدمت هاريس بـ 77% بين السود مقابل 21% لترامب.

وانقسم الناخبون الذكور والإناث فى ولاية ميتشيجان، حيث تقدم ترامب بنسبة 52% مقابل 47% بين الرجال، وتقدمت هاريس بين النساء بنسبة 56% مقابل 41% لترامب.



وفي ويسكونسن، تقدمت هاريس بين المستقلين بفارق أكبر، بنسبة 51% مقابل 47% لترامب. وأيد الناخبون البيض هاريس بنسبة 50% مقابل 49% لترامب، وبين غير البيض حصلت هاريس على دعم 56% مقابل 43% لترامب.

في ويسكونسن، تقدمت هاريس على ترامب على كل من الرجال والنساء. فحصلت على دعم 56% من النساء مقابل 43% لترامب، بينما تقدم الأخير بين الرجال بنسبة 53% مقابل 45% للمرشحة الديمقراطية.

كان لدى ترامب ميزة على هاريس بين المستقلين في بنسلفانيا، متقدمًا بنسبة 49% مقابل 45%. كما تفوق عليها بنسبة 51% مقابل 48% بين الناخبين البيض، بينما تقدمت هاريس بنسبة 59% مقابل 38% بين الناخبين غير البيض.

بين الناخبين الذكور والإناث في ولاية بنسلفانيا، تقدم ترامب على هاريس بنسبة 54% مقابل 44% بين الرجال، بينما تقدمت هاريس على ترامب بنسبة 55% مقابل 43% بين النساء.