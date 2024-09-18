ترامب يعرب عن غضبه بسبب "لطف" بايدن وهاريس.. ذا هيل تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات أمريكا ان كلا من الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس منافسته الديمقراطية في الانتخابات كانا لطيفين للغاية في مكالمتهما بعد تعرض الأول لمحاولة اغتيال ثانية يوم الاحد الماضي، ملمحا الى ان ذلك جعل من الصعب عليه مهاجمتهما.

قال ترامب في ميشيجان وهو يروي مكالمته مع بايدن للمرة الاولي: "لقد كان لطيفًا للغاية معي بالأمس. بطريقة ما، أتمنى نوعًا ما ألا يتم إجراء المكالمة لأنني أشعر قليلاً - إنه لطيف للغاية .. أنا آسف جدًا لما حدث وكل ذلك".، وأضاف: "نفس الشيء مع كامالا اليوم. لم يكن بإمكانها أن تكون أكثر لطفًا. لكن الحقيقة هي أننا يجب أن يكون لدينا أشخاص يحترمهم الخصم".

في وقت سابق من الحدث، أشار ترامب إلى المكالمة التي وصفها بـ"اللطيفة للغاية" التي أجراها مع هاريس، مما أثار صيحات الاستهجان من الحشد، وقال ترامب بينما سخر الحشد: "لا، لقد كانت لطيفة للغاية".

وتم توجيه اتهامات الى رايان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عام بارتكاب جريمتي سلاح بعد أن زُعم أنه دفع فوهة بندقية عبر السياج على طول محيط ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش في فلوريدا أثناء وجوده هناك، مما دفع أحد عملاء الخدمة السرية إلى إطلاق النار عليه.

ألقى ترامب يوم الاثنين باللوم على خطاب بايدن وهاريس، خصمه في انتخابات نوفمبر، في التحريض على العنف ضده. وصف الرئيس السابق بايدن مرارًا وتكرارًا بأنه أسوأ رئيس في التاريخ وهاجم ذكاء هاريس وضحكها بينما زعم أنها ماركسية ستدمر البلاد.

وعلى الجانب الاخر، حذر كل من بايدن وهاريس من أن ترامب يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والحريات مثل الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية. وأدان الاثنان حادثة يوم الأحد والعنف السياسي على نطاق أوسع.