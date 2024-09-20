السفير محمد نصر: نفخر بانتخاب مصر بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا (أ ش أ)

أكد السفير محمد نصر سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، أننا نفخر بانتخاب مصر كأحد ممثلى القارة الأفريقية فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعتبر شهادة تقدير من القارة الأفريقية ومن المؤتمر العام للوكالة.

وقال السفير نصر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا اليوم الجمعة، إن دور مصر فاعل ومؤثر في مجال الطاقة النووية وعلى المستويين الدولى والإقليمى .

وأوضح أن مصر قدمت القرار الذي تقدمه كل عام في مؤتمر الوكالة عن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وقد حظى بدعم واسع كالعادة .. مشيرا إلى أن القرار يؤكد على أهمية تفعيل القرار الصادر في عام 1995 والقرارات التالية عن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل .

ولفت السفير محمد نصر إلى استمرار المطالبة باخضاع المنشأت النووية في إسرائيل لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وأشار إلى أن الاستجابة الدولية كانت مختلفة هذا العام وهناك بعض الدول كان لها نمط تصويت مختلف في العام الماضي وهذا العام أصبحت تدعم القرار .

واعتبر أن هناك حالة من التوافق الدولي على دعم قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل تمهيدا لمؤتمر نيويورك والمراجعة التى ستحدث في العام المقبل .