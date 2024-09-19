اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

للفترة من سبتمبر 2024 إلى 2026..

انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:19 م
انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 .

وألقى السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهداً بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة .

وأشار السفير إلى دعم مصر لدور الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط .
 







مصر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

مندوب مصر بالوكاله الدوليه للطاقه الذريه

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة