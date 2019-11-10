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تعرف على طرق الوقاية من الإصابة بعدوى ديدان الإسكارس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص
تعرف على طرق الوقاية من الإصابة بعدوى ديدان الإسكارس انسداد معوي
كتبت هند عادل

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الديدان الطفيلية من أكثر المشكلات المعوية التى تنتشر عند الأطفال وقد تصيب البالغين أيضا فهناك ما يقدر بنحو  1.2 مليار شخص في العالم.
 
والإسكارس هي ديدان طفيلية تعرف باسم الديدان المنقولة بالتربة (STH، تعيش طفيليات الأسكاريس في الأمعاء ويتم خروج بيض أسكاريس في براز الأشخاص المصابين.
 
وإذا تبرز شخص مصاب بالخارج على سبيل المثال ، بالقرب من الشجيرات أو في حديقة أو في حقل، أو في حالة استخدام براز الشخص المصاب كسماد ، يتم ترسب البيض على التربة يمكن للبيض أن ينضج بعد ذلك ليصبح نوعًا من الطفيليات المعدية. 
 
 
 
الأشخاص المصابون بالإسكارس لا يظهر عليهم أي أعراض، في حالة حدوث الأعراض ، يمكن أن تكون خفيفة وتشمل عدم الراحة في البطن، يمكن أن تسبب الالتهابات الثقيلة انسداد معوي وتضعف نمو الأطفال. 
 
من الأعراض الأخرى للإصابة بالاسكارس السعال نتيجة لهجرة الديدان عبر الجسم.

طرق الوقاية من الإصابة بعدوى الإسكارس: 

اغسل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام.
علّم الأطفال أهمية غسل اليدين لمنع الإصابة.
اغسل أو قشر أو طبخ جميع الخضار والفواكه النيئة قبل الأكل ، خاصة تلك التي نمت في التربة المخصبة بالسماد.
 

الإسكارس

ديدان طفيلية

انسداد معوى

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