أطعمة تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.. مغذية ولذيذة

كتبت مروة محمود الياس

الطعام الذي يخفض الكوليسترول هو النظام الغذائي الأمثل الذي يخلصك من تراكم الكوليسترول الضار، وهو النوع الذي يتكون داخل الشرايين ويترسب فيها مما يهددك بالكثير من المشكلات الصحيه والتي تتمثل في المستقبل في السكتات والجلطات وصعوبة سيولة الدم واضطراب الدورة الدموية.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، فإن الكوليسترول يمكن خفض نسبه الضارة ويمكن أيضا السيطرة عليه من خلال نظام غذائي صحي ومجموعة من الأطعمة التي تسيطر على نسبه، وتلقى الاطعمه في مجملها في الغالب تحتوي على الدهون الصحية عكس الدهون المشبعة غير الصحية.

ومن أكثر الاطعمة التي تحتوي على دهون صحية وتخفض من مستويات الكوليسترول:

الأسماك بكل أنواع خاصه تلك التي تحتوي على الاوميجا 3 الدهنية التي تحتوي على مكونات تعزز من تقليل حدة الدهون الثلاثية.

أشهر الأسماك أسماك الماكريل وأسماك التونه والسالمون وأفضل طريقه لتناول السمك هو الشوي.

يفضل أيضا تناول المكسرات والبذور التي تعزز من خفض نسب الكوليسترول في الدم وتعزز من الدهون الصحية.

اللوز الصحي والمفيد تلك المكسرات الصحية التي تحتوي على الدهون الصحية التي تحد من إرتفاع نسب الكوليسترول في الدم.

الفول السوداني أفضل أنواع الدهون الصحية التي تعتبر دهون غير مشبعة وتعزز من الصحة العامة وتقلل من مستويات الكوليسترول.

المكسرات بشكل عام تحتوي على الألياف وتعمل على تعزيز نسبها، وتشعرك بالامتلاء والشبع لفتره طويلة وبالتالي تحد من النهم والجوع والرغبه في تناول المزيد من الطعام، مما يجعلها تفيد أيضا في تخفيف دهون الجسم واذابتها وتخفيف الدهون غير الصحيه التي تعزز من الكوليسترول غير الجيد.

تناول الأطعمة السابقة بنسب محددة بما لا يتعدى حفنة يوميًا من المكسرات على سبيل المثال.