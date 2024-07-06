كيف تساعد وجبة الإفطار فى دعم صحتك والتخلص من الوزن الزائد؟

كتبت فاطمة ياسر

تعد وجبة الإفطار الأكثر أهمية في اليوم، وتناولها بشكل مغذي يمكن أن يحدد مزاجك وصحتك طوال اليوم، وأيضا تناولها بشكل صحي وبإضافة بعض الشروط فأنت تساعد نفسك في القضاء على الوزن الزائد.



أشار التقرير المنشور عبر موقع healthshots. أن تناول وجبة إفطار جيدة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، وزيادة التمثيل الغذائي، وتعزيز صحتك العامة، ولذا يمكنك إضافة الحبوب متعددة الاستخدامات وخالية من الجلوتين غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك، يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وهو عامل أساسي لفقدان الوزن، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.



وأوضح التقرير، أن حبوب كاملة مغذية غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة ولذا ينصح بتناولها بشكل دائم. Separation MDPI Journal، وهناك بعض الفوائد الأخرى، ومنها:

1. غنية بالألياف

تعزز الشعور بالشبع وتقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام. من الأفضل تجنب الإفراط في تناول الطعام واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

2. لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يطلق الجلوكوز في مجرى الدم ببطء، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام .

3. يحتوي على البروتين

يدعم البروتين الموجود في الدخن نمو العضلات وإصلاحها، ويمكنه زيادة التمثيل الغذائي من خلال تعزيز التأثير الحراري للطعام.

4. منخفضة السعرات الحرارية

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولونها.

5. غنية بالعناصر الغذائية

يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، مما يوفر العناصر الغذائية الأساسية دون إضافة سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي.

6. تعزز الهضم

يدعم محتوى الألياف الموجود فيها عملية الهضم الصحية ويمكن أن يساعد في منع الإمساك والانتفاخ، اللذين يرتبطان غالبًا بزيادة الوزن.