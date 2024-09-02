منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل حول تطورات جدري القرود

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا بعد قليل بالفيديو كونفرانس، حول جدرى القرود وآخر تطورات الفيروس ومدى انتشاره في العالم، واللقاحات التى سيتم اعتمادها لتدحل ضمن الاستخدام الطارئ وأيضا الاختبارات التي تعتمدها المنظمة للكشف عن جدرى القرود وكيفيه منع تفشيه بالعام.

وذلك بعد أن أعلنت المنظمة يوم 14 أغسطس أنه يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا بعد تفشيه في عدد من دول العالم.

يشارك بالمؤتمر كل من الدكتورة شذى محمد مسئولة تقنية مدير أحداث جدرى القرود، والدكتورة فريدة محجوب مسئولة تقنية بوحدة الوقاية من الأخطار المعدية والتأهب لها والطوارئ الصحية بـ منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أكد أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها من الإصابة بـ جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن هذا العام، مع 629 حالة وفاة، ويشمل ذلك أكثر من 5000 حالة إصابة و31 حالة وفاة من مقاطعتي شمال وجنوب كيفو الشرقيتين، حيث انتشر سلالة جديدة من النوع 1ب.

وأضاف، إنه قد ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها من السلالة 1ب بسرعة كبيرة لعدة أسابيع، ولحسن الحظ، تم الإبلاغ عن عدد قليل نسبيًا من الوفيات في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد 258 حالة إصابة بالسلالة 1ب في بوروندي، و4 حالات في رواندا، و4 حالات في أوغندا، وحالتين في كينيا، وحالة واحدة في كل من السويد وتايلاند.

وأوضح، إننا نشعر بالقلق إزاء تفشي السلالة 1أ في أجزاء أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحا، إننا قادرون على وقف هذا الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة.