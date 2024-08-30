مدير الصحة العالمية: سلامة وفعالية لقاحات جدرى القرود تشكلان أولويتنا القصوى

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها من الإصابة بـ جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن هذا العام، مع 629 حالة وفاة.، ويشمل ذلك أكثر من 5000 حالة إصابة و31 حالة وفاة من مقاطعتي شمال وجنوب كيفو الشرقيتين، حيث انتشر سلالة جديدة من النوع 1ب.

وأضاف، إنه قد ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها من السلالة 1ب بسرعة كبيرة لعدة أسابيع، ولحسن الحظ، تم الإبلاغ عن عدد قليل نسبيًا من الوفيات في الأسابيع الأخيرة.، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد 258 حالة إصابة بالسلالة 1ب في بوروندي، و4 حالات في رواندا، و4 حالات في أوغندا، وحالتين في كينيا، وحالة واحدة في كل من السويد وتايلاند.

وقال، أننا نشعر بالقلق إزاء تفشي السلالة 1أ في أجزاء أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفا، لقد عدت هذا الصباح من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان لي بالأمس شرف لقاء الرئيس فيليكس تشيسكيدي لمناقشة تفشي الأوبئة، وقد شكرت الرئيس على قيادته في الاستجابة لتفشي الأوبئة.، مضيفا، إننا نعتقد أننا قادرون على وقف هذا الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة.



وأكدت له الدعم الكامل من جانب منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والشركاء الآخرين، وقد أتيحت لي أيضًا الفرصة للقاء فريق الأمم المتحدة في البلاد، حيث ناقشنا تنسيق الاستجابة للوباء بين وكالات الأمم المتحدة، تحت قيادة الحكومة.

وناقشنا الأهمية الحاسمة للتواصل الواضح مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجدرى القرود mpox، والمشاركة القوية مع المجتمعات والشركاء المحليين.

كما التقيت بشركاء الصحة العالميين والمحليين لمناقشة توسيع نطاق التحصين الروتيني ضد أمراض أخرى، بما في ذلك شلل الأطفال والحصبة والملاريا، وتعبئة العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة شلل الأطفال لدعم الاستجابة للقاح جدرى القرود، حيث تعمل منظمة الصحة العالمية على تسريع الوصول إلى اللقاحات وتسليمها.

وقد تقدم مصنعو اللقاحين بطلباتهما لإدراجهما في قائمة الاستخدام الطارئ يوم الجمعة الماضي 23 أغسطس، ونحن نعمل على مراجعة تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن. إن سلامة وفعالية اللقاحات تشكلان أولويتنا القصوى.

وتحتاج الشريكتان الرئيسيتان المشتريتان للقاحات في البلدان المنخفضة الدخل، وهما التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسيف، إلى إدراج اللقاحات في قائمة الاستخدام الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية حتى تتمكنا من شراء اللقاحات لاستخدامها في البلدان التي لم تصدر موافقتها التنظيمية الوطنية الخاصة بها.

في الأسبوع الماضي، أعطيت تحالف جافي واليونيسيف الضوء الأخضر للمضي قدما في شراء اللقاحات، بالتوازي مع عملية قائمة التطعيم الأولية.

ومع ذلك، فإن إدراج منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ لا يشكل عائقًا أمام توزيع اللقاحات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد وافقت هيئة تنظيم الأدوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على كلا اللقاحين في يونيو من هذا العام، وطلبت الحكومة تبرعات ثنائية من اللقاحات من البلدان ذات الدخل المرتفع والتي لديها مخزونات كبيرة.

وبالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، ساعدت منظمة الصحة العالمية أيضًا في تأمين التبرعات من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، واليونيسف، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، ومبادرة هيرا لإنشاء آلية تنسيق لتخصيص اللقاحات المتبرع بها وزيادة الوصول إليها في البلدان المتضررة.

وأضاف، قمنا أيضًا بدعوة مصنعي أجهزة تشخيص جدرى القرود mpox لتقديم طلب إبداء الاهتمام بإدراجها في قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ. واليوم تلقينا أول طلب إبداء الاهتمام.

وعلى مدار اليومين الماضيين، عقدنا أيضًا اجتماعًا للباحثين لتحديد أولويات البحث، وتعزيز نهج منسق وتعاوني لتطوير اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن اللقاحات، على الرغم من كونها أداة قوية، ليست الأداة الوحيدة. فهناك العديد من الأمور التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها للوقاية من العدوى وتشخيصها وعلاج المرضى.



يحدث تفشي سلالة 1ب من جدرى القرود في واحدة من أفقر المناطق وأقلها أمناً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يعقد عملية الاستجابة، ورغم هذه التحديات، يتواجد مئات من موظفي منظمة الصحة العالمية على الأرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المتضررة الأخرى، ويعملون مع شركائنا لوقف انتقال العدوى والسيطرة على هذه الأوبئة.

وبفضل قيادة الحكومة والتعاون الوثيق بين الشركاء، نعتقد أننا قادرون على وقف هذه الأوبئة خلال الأشهر الستة المقبلة.

لكن ما تحتاجه هذه المنطقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من أي شيء آخر هو حل سياسي لانعدام الأمن المستمر منذ فترة طويلة.