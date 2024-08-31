اليوم السابع
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السبت، 31 أغسطس 2024 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس جدرى القرود فى نيجيريا إلى 48 حالة

السبت، 31 أغسطس 2024 05:14 م
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس جدرى القرود فى نيجيريا إلى 48 حالة جدرى القرود
وكالات

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ارتفعت حالات جدرى القرود فى نيجيريا إلى 48 حالة، حيث تم الإبلاغ عن انتشار الفيروس فى العاصمة أبوجا و20 ولاية أخرى، وفقًا للمركز النيجيرى لمكافحة الأمراض (NCDC).

وقالت وكالة الأناضول، إنه على الرغم من زيادة الحالات، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وتلقت الحكومة شحنة من 10000 جرعة لقاح من الولايات المتحدة في 27 أغسطس للمساعدة فى السيطرة على تفشي المرض.

ومن المقرر طرح اللقاحات في خمس ولايات بها أعلى عبء من حالات الجدرى.

كما تم تقديم نموذج إعلان صحى للمسافرين الدوليين للمساعدة فى الحد من انتشار الفيروس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة استجابة للانتشار السريع للفيروس عبر القارة.

وينتقل الجدرى من خلال الاتصال بالقوارض المصابة أو الأفراد أو العناصر الملوثة.

وتظهر الأعراض عادة بعد خمسة إلى 21 يومًا من التعرض وتشمل الحمى وآلام الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية وآفات الجلد.

في حين لا يوجد علاج محدد، يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تساعد في إدارة الحالة، ومعظم الحالات خفيفة، حيث يحدث التعافي في غضون أسابيع قليلة.







جدرى القرود

نيجيريا

أبوجا

الحمى




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