محافظ دمياط يوجه بالاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2024\2025

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة اجتماع المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير الأمن للأمن العام والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024\2025.

وأكد محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس على الاستعداد التام للعام الدراسى، مُعلناً رفع درجة التأهب القصوى بمديرية التربية والتعليم وذلك لتوفير مناخ ملائم للعملية التعليمية، ووضع خطة محددة لليوم الدراسى، ووجه كذلك بمراجعة كافة أعمال الصيانة التى تم تنفيذها بالمدارس ومراجعة اشتراطات السلامة والانارة والحماية المدنية، والاهتمام بالنظافة داخل المدارس والفصول، والتأكيد على مديرى المدارس بإزالة اى ملصقات تسيء للشكل العام على أسوار المدارس، وتوزيع الكتب المدرسية على جميع المدارس والتأكيد على الانضباط وأهمية طابور الصباح وتحية العلم لغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأكد تكليف مديرى الادارات التعليمية بالمرور على المدارس للتأكد من الاستعداد للدراسة، وأكد محافظ دمياط، أن هناك جهود كبيرة من المديرية لتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول لتصل إلى 40 طالبا بكل فصل، وذلك لتحقيق الصالح العام للطلاب.

وكلف " المحافظ " الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ، بتنفيذ تلك الأعمال للتأكد من استعداد المعاهد الأزهرية للعام الدراسى الجديد، وأكد على هيئة الأبنية التعليمية بعقد لجنة مشتركة لتسليم المدارس التى تم تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير بها.

ووجه " المحافظ " تعليماته إلى مديرية الصحة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتعقيم وتطهير خزانات المياه وعقد ندوات تثقيفية وصحية حول سُبل التغذية السليمة، ووضع خطة لتطعيم الطلاب والفحص الدورى للطلاب، وأكد على هيئة التأمين الصحى بتغطية خدمات التأمين الصحى للطلاب، وأكد على قطاع الكهرباء بمراجعة أعمال الانارة وتوصيلات الكهرباء للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وناقش الدكتور أيمن الشهابى، خطة مديرية الأمن لتكثيف الحملات والدوريات الأمنية بنطاق المدارس والتنسيق بين شرطة المرافق والوحدات المحلية لرفع الاشغالات بمحيط المدارس، وأكد على إدارة مرور دمياط بتكثيف الحملات المرورية بمحيط المدارس والشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية خاصةً خلال أوقات الذروة.

واطلع "المحافظ" خلال جلسة المجلس على دور مديرية الأوقاف بتكليف الأئمة بتوعية الأهالى خلال خطبة الجمعة لحث أبنائهم على الاهتمام بمدارسهم وتعليمهم قيم الولاء والانتماء، ووجه تعليماته إلى إدارة المتابعة بالمرور الميدانى على المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وكلف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمرور على المدارس للتأكد من انضباط المعلمين والعاملين بها، وأكد على دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة على المتابعة الدورية مع القطاعات المختلفة ومديرية التربية والتعليم للتعامل الفورى مع أى طوارئ قد تحدث، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، أن المحافظة تولى ملف التعليم اهتمام بالغ ،وتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق طفرة بهذا الملف ودعم التعليم الفنى بما يخدم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة ورعاية المتفوقين ودعم الابتكار.