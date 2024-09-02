محافظ دمياط يستقبل سفيرة الدومنيكان بالقاهرة لتوطيد العلاقات الثنائية

دمياط معتز الشربيني

إستقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، بمكتبه السفيرة ايسيت رومان مالدونادو سفيرة جمهورية الدومينكان لدى القاهرة، والوزيرة المفوضة كينيا ليرانزو المسئول الثقافى بالسفارة، حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

رحب محافظ دمياط بسفيرة جمهورية الدومينكان ، كما أعرب عن تطلعه إلى تحقيق التعاون ومد جسور التواصل لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث أكد تقديره لجمهورية الدومينكان حكومةً وشعباً، مشيرا إلى أن مصر والدومنيكان تربطهما علاقات قوية ، والتى ستساهم فى تعزيز التعاون بين محافظة دمياط و الدومينكان

وخلال اللقاء، تحدث محافظ دمياط حول أبرز الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط ، والتى يأتى أهمها على الإطلاق ، صناعة الأثاث، حيث يوجد بالمحافظة أكبر وأهم مدينة متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها ، حيث أكد إلى أنه يجرى العمل وفقًا لخطة محددة لتطوير الصناعة بما يتواكب مع المعايير العالمية، وأشار إلى أن منتج الأثاث الدمياطي يمتلك مزايا فريدة خاصةً من حيث الجودة والاتقان الذى يعكس مهارة الصانع بدمياط، وتحدث الدكتور أيمن الشهابى كذلك حول صناعة الألبان وتميز دمياط بصناعة الأجبان و كذا صناعة الحلويات ، وأيضًا شهرة دمياط بمهنة الصيد وذلك لتميزها بوجود مساحات مائية متنوعة بها لوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، و مرور نهر النيل بها ووجود بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها تمتلك ثلثى أسطول الصيد المصرى.

وأشار محافظ دمياط خلال حديثه حول مدينة رأس البر التى تأتى من أبرز المناطق السياحية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما العالمى أيضًا، حيث يوجد بها بقعة سياحية فريدة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، ووجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا في منطقة اللسان ، حيث لفت إلى أن رأس البر تشهد إقبال كبير خلال موسم الصيف وخاصةً خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما أشار المحافظة أطلقت عدد من مشروعات التطوير بها بما يليق بمكانة تلك المدينة السياحية.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إطلاق مهرجان دمياط 2024، فى الفترة من 1 لـ9 نوفمبر القادم، حيث أشار إلى أنه من المقرر إطلاق فاعليات متعددة بالعديد من القطاعات، بما يحقق رواجًا تجاريًا وثقافياً وسياحياً وبما يدعم كافة القطاعات .

وأكد "محافظ دمياط " مجددًا تطلعه إلى التعاون مع دولة الدومينكان لدعم تلك القطاعات بالمحافظة و تبادل الخبرات وتحقيق رؤى والاستراتيجيات التنموية و الخروج بنموذج ناجح للتعاون مع الدول الصديقة .

ومن جانبها، أعربت سفيرة جمهورية الدومينكان عن سعادتها بتلك الزيارة التى تُعد الثانية للمحافظة، حيث أعربت عن إعجابها الشديد بتلك المحافظة ، مؤكدة حرص الدومينكان على تحقيق التواصل والتعاون مع المحافظة على المستويات المختلفة، خاصةً المستوى الاقتصادى، حيث لفتت إلى أن الجانبين بصدد مناقشة مسودة للتعاون لبدء العمل بشأنها.

وعلى هذا الصعيد،، ناقش المحافظ وسفيرة الدومينكان إمكانية إطلاق لقاءات عبر تقنية زووم، للمستثمرين من الجانبين، بما يساهم فى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتحقيق التعاون وتعزيز المجالات الاستثمارية، كما ناقشا أيضًا آليات تنفيذ عدد من الخطوات بمخططات التعاون المشترك.