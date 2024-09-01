ترقيم مركبات التوك توك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.. توجيه مهم للأحياء بالجيزة

كتبت - مرام محمد

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال لقائه الأخير، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر (الجيزة، والدقي، والعجوزة، وبولاق الدكرور، والطالبية، والعمرانية، والهرم، والواحات البحرية)، الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وجاءت أبرز تصريحات محافظ الجيزة خلال اللقاء على النحو التالي:

-جارٍ التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري لدراسة مدى إمكانية تدعيم المحافظة بعدد من خطوط النقل الإضافية للتيسير على المواطنين.

-تكليف جهاز السرفيس لتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام، إلى جانب التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر.

-توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك، مع تكثيف الحملات لمنع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

-جارٍ وضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتكاتف جميع الأجهزة للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة لسد احتياجات المواطنين.

-توجيه رؤساء الأحياء والمراكز، بمواجهة مخالفات معارض السيارات ومنع تعديهم على الطريق العام وأرصفة المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.