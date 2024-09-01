اليوم السابع
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محافظة الجيزة تستقبل 7158 طلبا من أعضاء مجلس النواب وتستجيب لـ85% منها

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:44 ص
محافظة الجيزة تستقبل 7158 طلبا من أعضاء مجلس النواب وتستجيب لـ85% منها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إدارة الاتصال السياسي بديوان المحافظة، بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتواصل الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على حل طلباتهم بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح المواطن.

وأكد محافظ الجيزة، أن إجمالي الطلبات التي تلقتها إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الدورات البرلمانية الأربع بلغت 7158 طلبا، حيث تم إنجاز نحو 85% منها والباقي جاري التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تصريحات المحافظ جاءت عقب تلقي محافظة الجيزة خطاب شكر من الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية والتدريب، على حسن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس.

وتقدم مساعد الوزير بالشكر لكل من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وكذا الإدارة العامة للاتصال السياسي والعاملين بإدارة التنظيمات السياسية والشعبية على ما بذلوه من جهد متميز وتواصل دائم خلال الدورة البرلمانية.


 







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