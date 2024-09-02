لمريض السكر.. ماذا يحدث لو تناولت ماء البامية على معدة فارغة؟

كتبت مروة هريدى

البامية هي واحدة من أكثر الخضراوات فائدة ويعشقها الكثيرون، فهى تقدم العديد من الفوائد الصحية، وإدارة مرض السكري واحدة منها، وفي حين يمكنك بالتأكيد الاستمتاع بالبامية كما هي، ولكن يكشف تقرير موقع "Foof-ndtv" فوائد شرب ماء البامية لمرضى السكرى.

وفقًا لخبراء التغذية، تكتسب مياه البامية شعبية هائلة ويمكن أن تفعل العجائب في إدارة مستويات السكر في الدم، وفيما يلى.. فوائد ماء البامية في علاج مرض السكري

غني بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية في النظام الغذائي لـ مرضى السكري، والبامية غنية بها، فهي تتكون من ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وهي فعالة للغاية في التحكم في مستويات السكر في الدم، والسبب وراء أهمية الألياف في نظامك الغذائي هو أنها تساعد في تأخير هضم الكربوهيدرات، وعندما يحدث هذا، فإنها تمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.

يساعد في الهضم

عندما يكون الجهاز الهضمي سليمًا، تظل مستويات السكر في الدم تحت السيطرة بشكل طبيعي، نظرًا لأن السكريات والنشويات تتحلل إلى جلوكوز أثناء الهضم، فمن المهم أن يكون جهازك الهضمي سليمًا، ويمكن أن يساعد احتساء ماء البامية كل صباح في تحقيق هذا الهدف، حيث وفقًا للمعاهد الهندية للصحة (NIH)، يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي السليم في إدارة مرض السكري بشكل فعال للغاية.

مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

هناك سبب آخر لإدراج ماء البامية في نظامك الغذائي وهو أن البامية لها مؤشر جلايسيمي منخفض، والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يضمن بقاءها تحت السيطرة، حتى أن جمعية السكري الأمريكية تعتبر الأطعمة غير النشوية مثل البامية مفيدة للغاية لمن يعانون من مرض السكري.

يحسن حساسية الأنسولين

حساسية الأنسولين هي مشكلة شائعة بين مرضى السكري، وعندما يحدث هذا، لا تستجيب خلايا جسمك بشكل طبيعي للأنسولين، ولتحسين ذلك، يمكنك تضمين الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، والبامية هي واحدة منها، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لماء البامية يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

طريقة عمل ماء البامية

لتحضير ماء البامية في المنزل، خذ بضع قرون بامية واغسلها جيدًا، ثم قُم بتقطيع الأطراف، ثم باستخدام سكين، قسّم القرون إلى نصفين، واملأ برطمانًا بكوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء وضع قرون البامية فيه، واتركها منقوعة طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي، اعصر القرون في الماء، ثم صفِ الماء وتناوله على معدة فارغة لجني فوائده في إدارة مرض السكري.