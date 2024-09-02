طلاب الثانوية دور ثان يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

كتب ـ محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (العلوم) امتحان الدور الثاني اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحته (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وتعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني اول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.