وزارة التعليم: عدم رصد أى حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان بالشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (3911) طالب/طالبة، كما أدى طالبان من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (احياء - الچيولوچيا).

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



ولم ترصد غرفة العمليات أى حالات من الغش خلال فترة الامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (العلوم) امتحان الدور الثاني غدًا الاثنين الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحته (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).