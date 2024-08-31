وزارة التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يخضع لامتحان فى العربى والتاريخ

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خضوع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة المصرية سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تخصيص 20% من المجموع الكلى لامتحاني اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية على أن تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، ويتم تطبيق ضوابط التقييم والامتحانات على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2026.

والشهادة المعادلة يشترك فيها ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وتشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء.