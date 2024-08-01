عوامل تزيد فرص الإصابة بسرطان الدم.. طرق الوقاية

كتبت مروة محمود الياس

سرطان الدم أحد أخطر أنواع السرطانات التي لا يوجد سبب معروف ودقيق للإصابة بها، ولكن هناك الكثير من عوامل الخطر التي تزيد فرص الإصابة بها، ولعل أهم هذه العوامل كما يذكرها تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض العوامل الوراثية، وهى أحد أهم العوامل التي تزيد فرص الإصابة بسرطانات الدم المختلفه فالاضطرابات الوراثية أحد أهم الأسباب التي قد تزيد فرص إصابة شخص من عدمه.

كلما كان في العائلة أشخاص مصابون بأمراض السرطان والأورام المختلفة وخاصة سرطان الدم كلما زادت فرص الإصابة بهذا السرطان.

التدخين الشره أحد أهم العوامل التي تزيد فرص الإصابة بسرطانات الدم وهو ما لا يعيه البعض فالتدخين أحد أهم الممارسات الخاطئة التي تزيد فرص الإصابة بالأورام بشكل عام وسرطان الدم بشكل خاص.

كثره التعرض للمواد الكيميائية لأسباب مهنية أو لأسباب أخرى يؤدي الى زيادة فرص الإصابة بسرطانات الدم لمن لديهم قابلية لهذا الأمر مثل البنزين وغيرها من المواد الكيميائية.

الأشخاص المصابون بنقص في المناعه ebv هم الأكثر عرضة للاصابة بسرطانات الدم خاصة من يعانون من فيروسات معينة تسبب النقص الحاد في المناعة.

لا شك أن النظام الحياتي وأسلوب الحياه الرياضي الغذائي الصحي والرياضي المناسب يساعد على خفض فرص الإصابة بالسرطانات بشكل عام وسرطانات الدم بشكل خاص لذا يجب الاهتمام بالكشف الدوري عن الأمراض خاصة أمراض الدم وأية أعراض متعلقة بها.