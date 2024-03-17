لو بتعانى من فقدان الوزن غير المبرر.. 6 نصائح تساعدك فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

فقدان الوزن أو بضعة كيلو جرامات خلال الصيام أمر شائع عند البعض، خاصة أولئك الذين لا ينظمون طعامهم ونوعياته بشكل جيد، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع mynutriweb موضحا أن نقصان الوزن أو فقدانه لدى البعض خلال شهر الصيام أمر يمكن التخلص منه بالاستعانة بمجموعة من النصائح المهمة.

وفقا للتقرير، فإن البعض يقلل من حصة طعامه الذي يتناوله خلال شهر رمضان وهو ما قد يؤثر على وزنه بالسلب والنقصان، لذا لابد من الاتزان والاعتدال فى تناول الطعام دون إفراط أو تفريط لعدم اختلالات الوزن الشديدة خلال شهر رمضان.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح التى تساعد على ثبات الوزن أو الحفاظ عليه خلال شهر رمضان دون نقصان ومنها:

-لابد من الاهتمام بتناول الأطعمة المهمة والصحية التي تعزز من القوة والوزن أيضا منها تناول التمر، خاصة عند بدء الإفطار، يمكن تناوله مع الحليب أو مع المياه، وفي الحالتين يكون مفيدا بشدة.

-زيادة عدد الوجبات التي يتناولها الشخص فى فترة ما بين الإفطار والسحور.

-الاهتمام بالشوربات أو الحساء بأنواعه ليعزز من الصحة والقوة والوزن أيضا.

-يمكن الاعتماد على أطعمه بعينها مثل الطحينة الصحية والمفيدة.

-الاهتمام بتناول الطعام والوجبة متكاملة العناصر الغذائية دون نقصان.

-الاهتمام بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل على مدار ساعات الإفطار.