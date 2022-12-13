هل العلاج الكيميائى يقلل عودة سرطان الدم مرة أخرى؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

العديد من الأطفال المصابين ب سرطان الدم الليمفاوي الحاد قد يستطيعون الشفاء، فبعد عامين من العلاج الكيميائي، يتم شفاء 9 من كل 10 أطفال، ولكن بعض الأطفال لديهم شكل أكثر عدوانية من المرض.

وأشارت جريدة "medicalxpress"، إلى أن الأطفال الذين يعانون مما يسمى بتغير Ikaros في الحمض النووي لخلايا سرطان الدم لديهم خطر أكبر من عودة مرضهم بعد العلاج، و من أجل تحسين فرص البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة لجميع الأطفال المصابين بسرطان الدم ، تم تكييف بروتوكول العلاج باستمرار على مر السنين، بناءً على أحدث الأفكار العلمية.



ولذا قدم البروفيسور الدكتور روب بيترس، المدير الطبي وأخصائي أورام الأطفال في مركز الأميرة ماكسيما لأورام الأطفال في هولندا، نتائج بروتوكول علاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد، حيث نظر الباحثون الهولنديون في فائدة العلاج المتكيف في مجموعات محددة من الأطفال المصابين بسرطان الدم، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إيكاروس. فتم علاج أكثر من 800 طفل في هولندا بهذا البروتوكول بين أبريل 2012 ويوليو 2020.



وتلقى الأطفال المصابون بسرطان الدم Ikaros سنة إضافية من العلاج الكيميائي في "مرحلة المداومة" على رأس أول عامين من العلاج، وقلل هذا التغيير من خطر عودة السرطان بمقدار ثلاثة أضعاف حدث هذا في 9٪ فقط منهم، مقارنة بـ 26٪ من الأطفال في بروتوكول العلاج السابق.



ونجا 87٪ من الأطفال المصابين بسرطان الدم Ikaros من مرضهم لمدة خمس سنوات دون عودة السرطان، وهو تحسن عن 72٪ في البروتوكول السابق، و بسبب السنة الإضافية من العلاج الكيميائي ، كانت هذه المجموعة من الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، لكن كانت قابلة للعلاج، و لم يؤد العلاج الممتد إلى أي آثار جانبية إضافية.



وأظهر تحليل البيانات من جميع الأطفال الذين يعانون من بغض النظر عن النوع الفرعي ، أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات قد تحسن تدريجياً على مدار الثلاثين عامًا الماضية من 80٪ إلى 94٪ بموجب بروتوكول ALL-11.



في بروتوكول، نظر الأطباء والباحثون أيضًا في فائدة خطة العلاج الأقل كثافة لثلاث مجموعات من الأطفال، وشمل ذلك الأطفال الذين يعانون من تغير في الحمض النووي في خلايا سرطان الدم لديهم المرتبط بفرصة عالية جدًا للشفاء، والأطفال الذين يعانون من متلازمة داون الذين يعانون من آثار جانبية أكثر خطورة.



تلقى هؤلاء الأطفال العلاج بدون أو بجرعة أقل من الأنثراسيكلين ، وهو نوع من أدوية اللوكيميا التي تزيد من خطر الإصابة بأضرار القلب والالتهابات، أثبت العلاج المخفّض نجاحه، و كان لدى الأطفال نفس فرص البقاء على قيد الحياة أو حتى أفضل منها، بينما تحسنت نوعية حياتهم بسبب انخفاض خطر الإصابة بالعدوى وتلف القلب.



وعلى الصعيد العالمي، هناك اهتمام كبير بالبحث الهولندي حيث لم يتضح بعد كيفية تحسين علاج الأطفال المصابين بسرطان الدم و تم عرض النتائج الآن لأول مرة في أكبر مؤتمر لسرطان الدم ، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات في بروتوكولات العلاج لهؤلاء الأطفال في جميع أنحاء العالم.

قاد البروفيسور الدكتور روب بيترس ، أخصائي أورام الأطفال والمدير الطبي لمركز الأميرة ماكسيما لأورام الأطفال ، الدراسة السريرية وسيقدم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الدم. يقول: "لقد زاد معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للأطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد بشكل كبير منذ الستينيات ، من صفر إلى 94٪ ، لكن الخطوات الأخيرة هي الأصعب. نحن الآن نقترب خطوة واحدة من علاج جميع الأطفال المصابين بمرض ALL . لقد تمكنا أيضًا إلى حد كبير من إزالة الدواء الذي يشكل خطرًا على الإصابة بأضرار في القلب من علاج الأطفال المصابين بشكل أقل عدوانية من المرض. وبالتالي فإن أحدث النتائج للأطفال المصابين بسرطان الدم تتلاءم تمامًا مع مهمتنا: علاج المزيد من الأطفالبالسرطان، مع آثار جانبية أقل.