اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حملات مكبرة للنظافة وإزالة التعديات بمركز سنورس فى الفيوم

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:57 م
حملات مكبرة للنظافة وإزالة التعديات بمركز سنورس فى الفيوم جانب من الإزالات
الفيوم رباب الجالى

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قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثبف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق، تم تنفيذ حملات نظافة صباحية مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس وقرى بيهمو وجرفس وسنهور البحرية، بالإصافة إلى حملة مسائية برئاسة  أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق ،قامت بأعمال نظافة مكثفة بشوارع وطرق المدينة، ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة.

وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى أسفرت عن رفع (276) طنا قمامة و(7) أطنان أتربة، كما تم إزالة لحالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام إبهيت الحجر بقرية ترسا، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (18) سهما، وذلك في حملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة ، وردت الشئ لأصله وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

حملات مكبرة للنظافة
حملات مكبرة للنظافة






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