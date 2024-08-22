حملات مكثفة للنظافة والتشجير بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برفع كفاءة الطرق وتكثيف أعمال النظافة، تم تنفيذ حملات مشتركة بين الوحدة المحلية للمركز ووحدات بيهمو وجرفس ومنشأة بني عتمان ومنشأة طنطاوي والسعيدية وسنهور البحرية، لرفع تجمعات القمامة والأتربة بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون ومداخل القرى ،بالإضافة إلى تنظيف وتنسيق الأحواض وتهذيب ورى الأشجار.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وطرق المدينة، وأعمال نظافة مكثفة بمجمع مواقف سنورس، برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، كما قامت الحملة بمتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى أسفرت عن رفع 277 طن قمامة و17 طنا من الأتربة.

وصرح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية منعت حالة بناء بدون ترخيص ،عبارة عن شدة خشبية لإنشاء أساسات خرسانية على قطعة أرض خارج الحيز العمراني للقرية بمساحة 18 سهما ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

