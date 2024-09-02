أخبار 24 ساعة.. التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة 5 سبتمبر

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط لارتفاع درجات الحرارة

وزير التعليم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024"

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزيرة التنمية المحلية تلتقى رئيس هيئة تنمية الصعيد

وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة 5 سبتمبر

التضامن: إدراج 271 ألف أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة" من يوليو 2024 للآن

نتيجة تقليل الاغتراب 2024.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التقدم لطلاب ثانوية عامة

تنسيق الدبلومات الفنية.. ترشيح الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بأسبقية المجموع الكلى

مرصد الأزهر يعلن بدء النسخة الثانية من البرنامج التثقيفى باللغات الأجنبية