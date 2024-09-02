اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:06 ص
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أخبار 24 ساعة.. التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة 5 سبتمبر

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة 5 سبتمبر معارض اهلا مدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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وزير التموين

معرض اهلاً مدارس بمدينة نصر

موعد افتتاح معرض اهلًا مدارس بمدينة نصر

معرض اهلًا مدارس 2024




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