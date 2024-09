مرصد الأزهر يعلن بدء النسخة الثانية من البرنامج التثقيفى باللغات الأجنبية

كتبت ـ لؤى على ـ بتول عصام

يعلن مرصد الأزهر عن بدء النسخة الثانية من البرنامج التثقيفي باللغات الأجنبية "اعرف أكثر" (Know More)

في إطار حرص #مرصد_الأزهر لمكافحة التطرف على التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع تعزيزًا للوعي ودرءًا لمخاطر التطرف، يعلن المرصد عن بدء برنامجه الصيفي لهذا العام "اعرف أكثر" (Know More)، الموجّه إلى أبنائنا الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. يتناول البرنامج هذا العام عددًا من القضايا المهمة التي تشغل أذهان أبنائنا، ومنها:



• أهمية الدين في حياة الإنسان.

• رياضة التأمل في الإسلام.

• العلاقة بين الشباب والفتيات وضوابطها في الإسلام.

• مخاطر الإنترنت العميق وكيفية الحماية منها.

• الطرق الصحيحة للتعامل مع الخواطر والأسئلة التي تطرأ للإنسان عن الذات الإلهية.

• التوعية بظاهرة العنف المجتمعي وكيفية الوقاية منه.

• وضع خطة لاستثمار أوقات الشباب لا سيما وسط هذا العالم المفتوح.

• تأكيد العلاقة التكاملية بين العلم والدين.



تبدأ فعاليات البرنامج يوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2024 م، لطلاب من سن 15-18 سنة، بمقر المرصد بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، على أن يكون التقديم عبر الرابط المرفق بالإعلان في الفترة من 26 من أغسطس إلى 6من سبتمبر 2024 م.



في انتظار الترحيب بأبنائنا في رحاب الأزهر... نسمع منهم... نجيب عن أسئلتهم... نرشّد شواغلهم... نطمئن نفوسهم.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfRIUzYrexCm2.../viewform