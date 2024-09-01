وزيرة التنمية المحلية تلتقى رئيس هيئة تنمية الصعيد

كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد علي أرض محافظات الوجه القبلي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية والتكامل مع جهود الوزارة والبرامج والمبادرة التنموية وعلي رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية محافظات صعيد مصر في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي الطفرة التي شهدتها محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي خلال العشر سنوات الماضية وتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة وتوفير فرص عمل لابناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة والرؤية المستقبلية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بمحافظات الصعيد للتكامل مع المشروعات الواعدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتكتلات الاقتصادية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والاستفادة القصوي من كافة المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظات الصعيد وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للمحافظات والمواطنين.

ومن جانبه قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها علي محافظات الصعيد وبصفة خاصة جنوب الصعيد.

كما عرض اللواء شريف صالح لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها والجارية من الهيئة في عدد من محافظات إقليم الصعيد ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.

وخلال اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة تنمية الصعيد خلال الفترة القادمة في مشروعات التصنيع الزراعي والمجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.