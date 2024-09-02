أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يبحث مواجهة التعديات والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائى.. ويوجه بتكثيف العمل بالمشروعات فى مجال الطاقة المتجددة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
مصدر رفيع المستوى: مصر تجدد رفضها لوجود إسرائيلى بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح
قال مصدر رفيع المستوى إن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
رئيس الوزراء: الحكومة بذلت جهودا حثيثة لإتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية.
وزير الخارجية يلتقى رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف
التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
الساعة السكانية تعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ 106 ملايين و750 ألف نسمة
رئيس وكالة الفضاء المصرية يفتتح مؤتمر آفاق الفضاء بمدينة العلمين
افتتح الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط" بمدينة العلمين الجديدة، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024.
بايدن: قريبون جدا من اتفاق نهائى بشأن المحتجزين ونتنياهو لا يقوم بما يكفى
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نحن قريبون جدا من اتفاق نهائي بشأن المحتجزين"، متابعا: "لا اعتقد أن نتيناهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وزير التعليم: دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجلسة العامة تحت عنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر"أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
تنسيق الدبلومات الفنية.. غدا فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب بموقع التنسيق
أصدرت وزارة التعليم العالى، بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2024، موضحة أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لـ طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024 على النحو التالي :-
الصحة العالمية: لا نوصي بإعطاء لقاح جدري القرود لجميع فئات المجتمع
كشفت الدكتورة فريدة محجوب مسئولة تقنية بوحدة الوقاية من الأخطار المعدية والتأهب لها والطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين حول تطورات جدرى القرود، أن الحصول على اللقاح يعطى وقاية، ولكنه ليس الطريقة الوحيدة للحماية من العدوى.
2286 منفذا توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من أول سبتمبر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد 2024/2025، لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الإستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
التخطيط: توسيع شبكة المدارس اليابانية لـ1700 مدرسة وإنشاء 62 تكنولوجية وفنية
تعد الشراكة بين مصر واليابان نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية رأس المال البشري.
إضراب عام فى إسرائيل لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين
قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن الإضراب العام في إسرائيل لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
طقس غد حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
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