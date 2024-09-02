أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يبحث مواجهة التعديات والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائى.. ويوجه بتكثيف العمل بالمشروعات فى مجال الطاقة المتجددة

مصدر رفيع المستوى: مصر تجدد رفضها لوجود إسرائيلى بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح