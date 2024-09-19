نصائح لحماية الحامل من الإصابة بجدري القرود

كتبت فاطمة ياسر

جدري القرود هو عدوي فيروسية يصاب بها البعض، يعد من الأمراض المنتشرة هذه الفترة، والمسببة في قلق عالمي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز النصائح لحماية النساء الحوامل من الإصابة به، وفقا لموقع indianexpress.

يجب علي الحامل توخي الحذر لأن جدري القرود يمكن أن ينتقل إلي الجنين أثناء خلال شهور الحمل من الأم

ما هي المخاطر على المرأة الحامل؟

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام بسبب التغيرات في أنظمتهن المناعية، فإن العدوى الفيروسية يمكن أن تسبب الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

في حين أن البيانات حول جدري القرود أثناء الحمل على الرغم من محدودية الدراسات ، فهناك بعض المخاطر المحتملة، ومنها:

-المرض الشديد

في حين أنه نادر ولا ينتشر بسهولة، إلا أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا شديدة إذا انتقل إلى امرأة حامل، وقد تشمل هذه الأعراض الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، ففي الحالات الشديدة، قد يؤدي الفيروس إلى مضاعفات مثل العمى أو العدوى الثانوية، وعلى الرغم من ندرة الوفيات، إلا أنه يجب توخي الحذر.

-مضاعفات الحمل

هناك احتمال حدوث الإجهاض، أو ولادة طفل ميت، أو الولادة المبكرة.

-الانتقال إلى الطفل

يمكن أن ينتقل الفيروس من الأم إن إصابة الأم بمتلازمة داون قد تؤدي إلى إصابة طفلها بمتلازمة داون أثناء الحمل أو الولادة.

ولتقليل مخاطر الإصابة بجدري القرود، يجب على النساء الحوامل اتباع هذه النصائح، ومنها:

- مارس عادات النظافة الجيدة، واغسل يديك بشكل متكرر وتجنب لمس وجهك.

- تجنب الاتصال الوثيق، و تجنب الأشخاص الذين من المعروف أو المشتبه في إصابتهم بعدوى الجدري المائي. ويشمل هذا أيضًا تجنب ملامسة مواد مثل الملابس أو الفراش التي ربما كانت على اتصال بشخص مصاب.

- استخدم معدات الحماية الشخصية، ارتدِ قناعًا وقفازات إذا كان عليك التواجد بالقرب من شخص مصاب بمرض الجدري المائي.

- كن حذرًا في المناطق عالية الخطورة، تجنب السفر إلى المناطق التي تشهد تفشي مرض الجدري المائي باستمرار.

- اطلب العناية الطبية: إذا ظهرت عليك الأعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو تضخم الغدد الليمفاوية، اتصل بطبيبك على الفور. وإذا تعرضت المرأة الحامل للإصابة أو ظهرت عليها أعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي، فمن الضروري طلب المشورة الطبية على الفور. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في إدارة العدوى والحد من المضاعفات".

-عزل الأشخاص المصابين، فإذا أصيبت امرأة حامل بمرض الجدري المائي، فمن المهم عزلها عن الآخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة، حتى تختفي جميع الأعراض، مثل الطفح الجلدي والجرب، تمامًا.



