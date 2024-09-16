5 أعراض نادرة تؤكد الإصابة بجدري القرود

كتبت فاطمة ياسر

حالة من الخوف والقلق والذعر أصيب بها العالم نتيجة لظهور جدري القرود في العديد من البلدان، وهناك العديد من الأعراض التحذرية التي يجب توخي الحذر منها، وأيضا التعرف عليها للتأكد من الإصابة في نفس الوقت تجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

جدري القرود هو مرض فيروسي نادر، ووفقا لموقع thehealthsite سنتعرف على أبرز الأعراض المرتبطة به، ومنها:

- تضخم الغدد الليمفاوية

إذا لاحظت تغيرًا مفاجئًا في صحة حلقك يتسم بتضخم غير عادي في الغدد الليمفاوية، فتأكد من تتبع تقدمه. يعد تورم الغدد الليمفاوية أحد المؤشرات النادرة للإصابة بجدري القرود، وخاصة في الرقبة والفخذ والإبطين. قد تشعر هذه الغدد الليمفاوية بالتضخم والألم، مما يعمل كسمة مميزة عن الأمراض الفيروسية الأخرى.

-الحمى والصداع

قد يشير ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ المصحوب بألم في الجسم وصداع مستمر إلى إصابتك بجدري القرود. ورغم أن معظم الأدوية المتاحة دون وصفة طبية قد لا تخفف من الحمى، فإن الصداع الشديد قد يؤثر بشكل كبير على صحة الفرد بشكل عام. يجب عليك زيارة الطبيب فورًا بعد ملاحظة هذه العلامة.

-آفات الجلد أو البثور

البثور وجفاف الجلد هي العلامات الأكثر شيوعًا لعدوى جدري القرود. على عكس العدوى الفيروسية النموذجية، فإن جدري القرود يسبب آفات جلدية فريدة وبثور جلدية مليئة بالصديد. وفقًا للخبراء، تبدأ هذه في البداية بنتوءات صغيرة مرتفعة تتطور لاحقًا إلى بثور مملوءة بالسوائل. يمكن أن تظهر مثل هذه الآفات على أجزاء مختلفة من الجسم، مما يسبب عدم الراحة والرغبة في الحكة.

-آلام العضلات والتعب

من بين الأعراض الأكثر شيوعًا التي قد تظهر على مريض مصاب بجدري القرود آلام العضلات والشعور بالتعب. فعند الإصابة بفيروس جدري القرود، قد تتألم عضلات المريض، مما يسبب عدم الراحة، ويترك الإرهاق الأفراد يشعرون باستنزاف غير عادي للطاقة.

-السعال وضيق التنفس

لا ينبغي لنا أن نتجاهل أول علامة تشير إلى إصابة المريض بفيروس جدري القرود، فوفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس. وفي حين أن هذه الأعراض قد تبدأ خفيفة، إلا أنها يمكن أن تتفاقم إذا تُركت دون علاج، مما يجعل المضاعفات التنفسية مصدر قلق خطير ولكنه غير شائع.