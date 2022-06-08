كيف يتم فحص متلازمة داون أثناء الحمل؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تتحقق الاختبارات الروتينية التي تُجرى أثناء الحمل، مما إذا كان من المحتمل أن يكون طفلك مصابًا بمتلازمة داون. إذا كانت هذه النتائج إيجابية، أو إذا كنت معرضًا لخطر كبير، فقد تختار إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد، حسبما نشر موقع webmd

في الأشهر الثلاثة الأولى قد يكون لديك:

تحاليل الدم، سيقيس طبيبك مستويات بروتين يسمى PAPP-A وهرمون يسمى hCG في دمك. قد يعني أي شيء خارج النطاق الطبيعي مشكلة مع الطفل . إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بمتلازمة داون ، فقد يبحثون أيضًا عن الحمض النووي للجنين في دمك، والذي يمكنهم فحصه بحثًا عن تشوهات الكروموسومات.

الموجات فوق الصوتية. سينظر طبيبك إلى صورة لطفلك ويقيس طيات الأنسجة في مؤخرة رقبته. يميل الأطفال المصابون بمتلازمة داون إلى زيادة السوائل هناك.

في الثلث الثاني من الحمل قد يكون لديك:

تحاليل الدم. يقيس اختبار الشاشات الثلاثية أو الرباعية المواد الأخرى في الدم ، بما في ذلك بروتين AFP وهرمون الاستريول. هذه المستويات ، جنبًا إلى جنب مع نتائج اختبارات الأشهر الثلاثة الأولى ، تعطي طبيبك تقديرًا جيدًا لفرص إصابة طفلك بمتلازمة داون.

الموجات فوق الصوتية. عندما يكون طفلك أكثر نموًا ، يمكن أن تظهر الموجات فوق الصوتية المحسنة بعض السمات الجسدية لمتلازمة داون.

يمكن لأنواع أخرى من الاختبارات تشخيص متلازمة داون قبل ولادة طفلك عن طريق فحص عينة من الحمض النووي الخاص به بحثًا عن كروموسوم 21 إضافي:

أخذ عينات من خلايا المشيمة (CVS). يمكن القيام بذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى باستخدام خلايا مأخوذة من المشيمة.

فحص السائل الأمنيوسي. يُؤخذ السائل من الكيس الأمنيوسي المحيط بالطفل ، عادةً خلال الثلث الثاني من الحمل.

أخذ عينات الدم السري عن طريق الجلد (PUBS). يتم ذلك أيضًا في الثلث الثاني من الحمل باستخدام الدم المأخوذ من الحبل السري.

علاجات متلازمة داون

لا يوجد علاج محدد لمتلازمة داون. ولكن هناك مجموعة واسعة من العلاجات الجسدية والنمائية المصممة لمساعدة الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. كلما بدأت في وقت مبكر ، كان ذلك أفضل. سيكون لكل طفل احتياجات مختلفة. قد تستفيد من:

العلاج الطبيعي والوظيفي والكلام

خدمات التعليم المتخصص

الأنشطة الاجتماعية والترفيهية

البرامج التي تقدم تدريبًا وظيفيًا وتعلم مهارات الرعاية الذاتية

ستعمل أيضًا عن كثب مع طبيب طفلك لمراقبة وإدارة أي مشاكل صحية مرتبطة بالحالة.

مضاعفات متلازمة داون

قد يولد الأطفال المصابون بمتلازمة داون بمشكلات جسدية أخرى ، ويكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية في وقت لاحق من حياتهم.

تشمل المضاعفات المحتملة لمتلازمة داون ما يلي:

مشاكل القلب، يولد حوالي نصف الأطفال المصابين بمتلازمة داون بعيب في القلب قد يحتاج إلى جراحة.

مشاكل السمع والبصر، بما في ذلك تقاطع العين وإعتام عدسة العين

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانسداد والارتجاع ومرض الاضطرابات الهضمية

بدانة

مشاكل في التنفس، بما في ذلك انقطاع النفس النومي والربو وارتفاع ضغط الدم الرئوي

الغدة الدرقية

النوبات

ابيضاض الدم في الطفولة

الخرف المبكر