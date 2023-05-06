تضخم الغدد الليمفاوية فى الفخذ.. قد تشمل أمراض المناعة وبعض أنواع السرطانات

كتبت نهير عبد النبى

غالبًا ما تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة في الفخذ إلى وجود عدوى شائعة، ولكنها قد تكون أيضًا علامات على مضاعفات وحالات صحية أكثر خطورة، وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist فأن العقد الليمفاوية عبارة عن غدد على شكل حبة الفول وعادة ما يقل حجمها عن 1 سم، وهم جزء من جهاز المناعة والجهاز الليمفاوي في الجسم وظيفتهم هي تصفية السائل الليمفاوي، قد تتضخم الغدد الليمفاوية عندما يحاول الجسم التخلص من العدوى أو المواد الضارة الأخرى.

وهناك حوالي 600 عقدة ليمفاوية موزعة في جميع أنحاء جسم الإنسان و بعضها موجود كعقد فردية ، بينما يوجد البعض الآخر في مجموعات تسمى سلاسل. تشمل الأماكن الشائعة للعقد الليمفاوية خلف الأذنين والرقبة والإبطين والفخذ (في الجزء العلوي من الفخذين الداخليين).

الغدد الليمفاوية الموجودة في الإبط تسمى العقد الليمفاوية الإبطية ، وتلك الموجودة في الرقبة تسمى العقد الليمفاوية العنقية، وتلك الموجودة في عمق الفخذ تسمى العقد الليمفاوية الإربية. توجد 10 غدد ليمفاوية في الفخذ في الجزء العلوي من الساق الداخلية على كل جانب.

س:ما هو تضخم العقد اللمفية؟

لا يمكن الشعور بالعقد الليمفاوية ذات الحجم الطبيعي تضخم العقد اللمفية هو المصطلح الطبي للغدد الليمفاوية المتضخمة أو المنتفخة التي يمكن الشعور بها. قد تلاحظ تورم الغدد الليمفاوية إذا كان الجسم يحاول محاربة العدوى ، مما يؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية. يمكن أن تتسبب الغدد المتورمة في انتفاخ الجلد الذي يغطيها وحساسه.

في حالة طبية تسمى تضخم العقد اللمفية المعمم ، هناك تضخم غير طبيعي في الغدد الليمفاوية في أكثر من منطقتين غير متجاورتين من العقد الليمفاوية، يمكن أن يحدث هذا بسبب الأورام الخبيثة والالتهابات وأمراض المناعة الذاتية .

س: ما الذي يسبب تورم الغدد الليمفاوية باستمرار في الفخذ؟

يحدث تورم الغدد الليمفاوية في الفخذ بسبب الظروف التي تؤثر على الجزء السفلي من الجسم. تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

-عدوى فطرية أو بكتيرية أو مرض فيروسي

-عدوى جلدية

-لدغة حشرة أو عضة كلب

-الأمراض المنقولة جنسيا



تشمل الأسباب الأخرى لتورم العقدة الليمفاوية في الفخذ ما يلي:

-أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل ، الذئبة ، الداء النشواني ، الساركويد

-الحالات الالتهابية مثل الوذمة اللمفية

-السرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان الجلد السفلي وسرطان الفرج وسرطان عنق الرحم وسرطان القضيب (بسبب ورم خبيث بشكل عام)

-بعض الأدوية الموصوفة مثل هيدرالازين وكابتوبريل وأتينولول وألوبيورينول وكاربامازيبين

يمكن علاج العدوى بالمضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات.

عادةً ما يختفي التورم في العقد الليمفاوية الأربية في غضون أيام قليلة من بدء العلاج ، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لحل المشكلة.