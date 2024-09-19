ضبط ربع طن أسماك ولحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى من ضبط 250 كجم، منها 100 كجم أسماك مجمدة بدون بيانات، و50 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، و50 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر، و50 كجم أسماك مملحة (فسيخ) بدون بيانات.

وأكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى، على استمرار الحملات على الأسواق والمحال، لضبط السلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة بالتعاون مع الرقابة التموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.