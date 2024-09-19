دفاع أحمد ياسر المحمدى يطالب بعقد جلسة محاكمته فى غرفة المداولة

كتب كريم صبحى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، محاكمة أحمد ياسر المحمدى، لاعب كرة القدم بنادى الريان القطرى، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة أجنبية فى دولة قطر.

وحضر للدفاع عن المتهم الدكتور محمد أبو شقة المحامى، حيث طلب من المحكمة عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وليست بشكل علنى نظرا لحساسية القضية، وتضمنها اتهامات بالتعدى على فتاة.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم فى دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدى، نجم نادى الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدى على فتاة فى دولة قطر.

وكشف التحقيقات أن اللاعب متهم فى قضية التعدى على فتاة فى دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التى أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي على الفتاة، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه، ولكن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق القطرية الإنتربول الدولي للقبض عليه واستكمال التحقيقات، وبالفعل تم القبض عليه في شرم الشيخ.