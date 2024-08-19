لماذا يحاكم اللاعب أحمد ياسر المحمدى بمصر رغم اتهامه بجريمة ارتكبها في قطر؟

كتب إيهاب المهندس

أحيل اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدى على فتاة في دولة قطر.

وطبقا للقانون المصري فإن كل مصري ارتكب جناية أو جنحة في الخارج وعاد لمصر يحاكم بالقانون المصري، كما جاء بالمادة 3 من قانون العقوبات المصري، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها طبقا للدستور المصري.

ونصت المادة 3 من القانون على: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

وفيما نصت المادة 4 من القانون على: لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.. ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.