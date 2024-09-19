الجنايات تعقد محاكمة أحمد ياسر المحمدى المتهم بالتعدى على فتاة فى جلسة سرية

كتب كريم صبحى - تصوير خالد كامل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، رفع جلسة محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، أمام بتهمة التعدى على فتاة اجنبية في دولة قطر، إلى غرفة المداولة لعقد الجلسة سريا بناء على طلب دفاع المتهم.

وتستكمل محاكمة أحمد ياسر المحمدي، اليوم برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وحضر للدفاع عن المتهم الدكتور محمد أبو شقة المحامى، حيث طلب من المحكمة عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وليست بشكل علنى نظرا لحساسية القضية، وتضمنها اتهامات بالتعدى على فتاة.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدى عليها.