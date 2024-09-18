3 أمراض قد تكون السبب فى الشبع من أول قضمة

كتبت فاطمة ياسر

قد يبدو تناول الطعام حتى تشبع شهيتك أمرًا طبيعيا، ولكن ماذا لو شعرت بالشبع بعد تناول بضع قضمات فقط؟

أوضح التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أنه قد يكون هذا الأمر محبطًا ومثيرًا للقلق، لأنه قد يمنعك من الاستمتاع بالوجبات أو الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، وعلاوة على ذلك، قد تعاني من مشكلات أساسية مختلفة، ولذلك، إذا استمر هذا النمط من الشعور بالشبع على الفور، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لفهم السبب وضمان التغذية السليمة، فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تجعلك تشعر بالشبع بعد تناول بضع قضمات، ومنها:

-شلل المعدة

يُعرف أيضًا بالشبع المبكر، حيث يمكن أن ينبع الشعور بالشبع بعد بضع قضمات فقط من حالة تسمى شلل المعدة، وتحدث هذه الحالة عندما يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة من الزمن، وعادة ما يكون شلل المعدة مجهول السبب، أي أنه ينشأ تلقائيًا أو من سبب غير معروف، ومع ذلك، تشمل بعض الأسباب الشائعة مرض السكري، والأسباب التي تلي الجراحة، والأسباب التي تلي العدوى.

فالنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذه الحالة بخلاف الشبع المبكر، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

-الانتفاخ

-غثيان

-حرقة في المعدة

-آلام المعدة أو البطن

-فقدان الشهية

-الإمساك

الإمساك هو مشكلة هضمية تجعل من الصعب القيام بعملية الإخراج، وقد يعاني الأشخاص من حركات أمعاء مؤلمة، وغالبًا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من الإمساك من الشعور بضيق في البطن أو تقلصات في المعدة. كما يمنحهم هذا أيضًا شعورًا بالشبع طوال الوقت، مما يؤدي إلى الشبع المبكر.

ولمنع حدوث ذلك أو لعلاج هذه الحالة، يوصي الخبراء بشرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، ويجب على المرء أن يضمن اتباع نظام غذائي متوازن لتجربةحركات الأمعاء الصحيحة.

-قرحة المعدة

تشير القرحة الهضمية إلى قرحة مفتوحة في بطانة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، و يمكن أن تساهم العديد من العوامل في حدوثها، بما في ذلك الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، والاستخدام طويل الأمد للأدوية،الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، التوتر، أو الأطعمة الحارة.

ويمكن أن يؤدي هذا النوع من القرحة إلى الشعور بالشبع المبكر لأنه يمكن أن يمنع الطعام من التحرك عبر الجهاز الهضمي، مما قد يجعلك تشعر بالشبع بسرعة.