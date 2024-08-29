ماذا تعرف عن شلل المعدة؟ الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة خليل

شلل المعدة هو حالة مزمنة تؤدي إلى تأخر إفراغ المعدة دون أي انسداد، ويعطل شلل المعدة الحركة الطبيعية للعضلات في بطنك، ويسبب أعراضًا منهكة مثل الغثيان، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات وأعراض شلل المعدة وطرق العلاج.

يحدث شلل المعدة عندما تستغرق معدتك وقتًا طويلاً لإفراغ الطعام - يُعرف باسم إفراغ المعدة المتأخر، وفقًا للخبراء، فإن الحالة - المزمنة - تشكل تحديات كبيرة لقلة الوعى بهذا المرض.

أعراض شلل المعدة

ويسبب شلل المعدة أعراضاً مثل: الغثيان والقيء والانتفاخ والشبع المبكر، وتؤثر هذه الأعراض بشدة على جودة حياة المريض، مما يجعل الأنشطة اليومية وتناول الطعام أمرًا صعبًا.

غالبًا ما ترتبط الحالة بمرض السكري ومضاعفات ما بعد الجراحة وبعض الأدوية.

يعتقد الخبراء أن معظم المرضى غالبًا ما يعانون من أعراض غير محددة، مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو التأخر في التشخيص.

علامات وأعراض أخرى لشلل المعدة

وفقًا للأطباء، تتراوح أعراض شلل المعدة من خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك:

-ألم في الجزء العلوي من البطن

-فقدان الشهية

-الشعور بالشبع دائمًا

-سوء التغذية

-فقدان الوزن غير المقصود

علاج شلل المعدة



-التعديلات الغذائية مثل تناول وجبات صغيرة ومتكررة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والألياف التي يمكن أن تبطئ إفراغ المعدة.

-الأدوية مثل المحفزات الحركية ومضادات القيء شائعة الاستخدام لإدارة الأعراض، ولكن لها حدود في الفعالية ويمكن أن تسبب آثارًا جانبية.

-في الحالات الشديدة، يمكن أيضًا النظر في التدخلات مثل التحفيز الكهربائي للمعدة والجراحة.

-أدوية جديدة

هناك بحث مستمر في أدوية جديدة تستهدف مشاكل الحركة الأساسية في شلل المعدة. تهدف هذه الأدوية إلى تحسين إفراغ المعدة وتقليل الأعراض مع آثار جانبية أقل من العلاجات الحالية.

-التحفيز الكهربائى للمعدة

أظهر التحفيز الكهربائي للمعدة - وهي تقنية تستخدم النبضات الكهربائية لتحفيز عضلات المعدة - وعدًا في علاج شلل المعدة الشديد.