لعلاج حمى الضنك.. 5 أطعمة تزيد مستويات الأكسجين فى الدم

كتب - حسام الشقويرى

حمى الضنك، هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، أحد المخاوف الرئيسية أثناء التعافي هو الحفاظ على مستويات الأكسجين في الجسم، وفقا لما نشره موقع healthshots.

فيما يلي 5 أطعمة ضرورية لمرضى حمى الضنك

الخضراوات الورقية

يجب أن يكون طبقك مليئًا بالخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والخس عندما تتعافى من حمى الضنك، فهى غنية بالكلوروفيل، الذى يساعد فى زيادة الأكسجين بالدم وتحسين الدورة الدموية.

البرتقال

من المهم تناول الفواكه الغنية بفيتامين سى عند التعافى من حمى الضنك، يجب أن تتناول فواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت لمساعدة جسمك على امتصاص الحديد، وهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات الأكسجين الصحية.

المكسرات والبذور

تعتبر حفنة من المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان مفيدة جدًا لمن يتعافون من حمى الضنك، تساعد المكسرات والبذور الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم في تقليل الالتهابات، والمساعدة في توصيل الأكسجين، بينما يساعد المغنيسيوم في استرخاء الأوعية الدموية للحصول على تدفق أكسجين مثالي، يمكنك إضافتها إلى عصيرك الصباحي أو وعاء الشوفان أو تناولها كوجبة خفيفة.

البنجر

يعد عصير البنجر من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها أثناء التعافي من حمى الضنك، لماذا؟ فهو غني بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الأكسجين في الجسم، يمكنك شرب عصير البنجر أو ببساطة إضافة هذه الفاكهة إلى السلطة أو العصير.

الكركم لزيادة عدد الصفائح الدموية

يحتوى الكركم على مادة الكركمين وهى مادة معروفة مضادة للالتهابات، تساعد المادة الفعالة الكركمين في وظائف الرئة وزيادة مستويات الأكسجين في الدم. يمكنك إضافة هذه التوابل إلى العصائر أو السلطة العادية.