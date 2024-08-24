علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض ينتقل عن طريق البعوض

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تكون الأمراض التي ينقلها البعوض مُنهكة وتزداد سوءًا إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا، ويمكن أن تتفاقم وتزداد شدة، ما يؤدي إلى مضاعفات وفي بعض الحالات الوفاة، وبحسب التقارير، تودي الأمراض التي ينقلها البعوض بحياة أكثر من 10 ملايين شخص وتصيب ما يصل إلى 70 مليون شخص كل عام، وحمى الضنك هي واحدة من أكثر الأمراض التي ينقلها البعوض انتشارًا، وتوجد في أكثر من 100 دولة، وتؤثر على ما يقدر بنحو 5-10 ملايين شخص على مستوى العالم كل عام، ما يمثل 25000 حالة وفاة، وفقًا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

علامات الأمراض التي ينقلها البعوض

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن أن تبدأ أعراض حمى الضنك بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة وتستمر لمدة 2 إلى 7 أيام، يمكن أن تصل الحمى المرتبطة بهذه الحالة إلى 40 درجة مئوية، مصحوبة بـصداع شديد في حين يرتبط الملاريا بقشعريرة شديدة ورعشة، فإن الحمى هي أحد الأعراض الشائعة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

فهم الصداع الناتج عن الأمراض التي ينقلها البعوض

يمكن أن تكون الصداع المرتبطة بالأمراض التي ينقلها البعوض شديدة. يشكو العديد من الأشخاص من آلام شديدة ونابضة في أحد جانبي الرأس أو كليهما. في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث الألم خلف العين. في حالات الملاريا، تكون الصداع متكررة عادةً وتتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة. إحدى الطرق للتعرف على شدة الصداع هي مدى تأثيره على الأنشطة اليومية والرفاهية العامة، إذا استمرت الأعراض، فمن الأهمية بمكان طلب العناية الطبية.

آلام الجسم العامة

آلام الجسم، والتي قد تشمل آلام المفاصل والعضلات والعظام، هي علامة واضحة على الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى شيكونغونيا. ويقول الأطباء إن هذه الحالة تتميز بـ"ظهور مفاجئ للحمى، مصحوبًا في كثير من الأحيان بألم شديد في المفاصل، وقد يكون هذا النوع من الألم مرهقًا ويستمر عادةً لبضعة أيام، ولكن قد يستمر أحيانًا لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.

طفح جلدي

الطفح الجلدي هو أحد الأعراض الشائعة في بعض أنواع الأمراض التي ينقلها البعوض تشمل هذه الطفح الجلدي فيروس زيكا، وحمى شيكونغونيا، وحمى الضنك. وهي تختلف عن الطفح الجلدي الذي يصيبك نتيجة لدغات البعوض. وفي حالة حمى الضنك، يظهر هذا الطفح الجلدي عادة بعد 2-5 أيام من بدء الحمى أو قد تظهر في وقت لاحق من المرض. أما الطفح الجلدي الناتج عن فيروس زيكا فيظهر بعد 3-14 يومًا من الإصابة بالعدوى.

أعراض الجهاز الهضمي

كما يمكن أن تتسبب الأمراض التي ينقلها البعوض في مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي التي تزيد من شدة المرض، وقد تشمل هذه الأعراض الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، والتي قد تكون أكثر شيوعًا في أمراض مثل حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون الأعراض شديدة للغاية، مما يؤدي إلى الجفاف والضعف.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

-استخدام مبيدات البعوض والناموسيات الخالية من الروائح

-ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة في المناطق التي يتواجد فيها الكثير من البعوض

-استخدام المنتجات غير المعطرة عند الخروج

-ممارسة النظافة الجيدة



وعلى الرغم من أن معظم لدغات البعوض غير ضارة، فإن احتمال الإصابة بأمراض خطيرة يؤكد على أهمية التدابير الوقائية والاستشارة الطبية في الوقت المناسب إذا ظهرت الأعراض ومن الأهمية التعرف على جميع العلامات والأعراض واتخاذ الخطوات في أقرب وقت ممكن.