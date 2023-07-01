نصائح لمرضى الكلى فى العيد.. للحفاظ على صحتها

مع تناول اللحوم الخاصة بالعيد، يتعرض مرضي الكلي للعديد من المشاكل، والسبب في هذا الأمر يرجع لعدم تناولهم للماء والخضراوات الورقية التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الأعراض المزعجة المرتبطة بالكلي. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أن هناك العديد من العادات الغير صحية التي يقوم باتبعها الكثيرون وتعرضهم للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالكلي، وأبرزها عدم تناول الماء بالكميات التي يحتاجها الجسم.
الكلي
كتبت فاطمة ياسر
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