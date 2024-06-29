دايت القهوة هيساعدك تخس بشرب 3 فناجين يوميًا.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

دايت القهوة هو نظام غذائى جديد وطريقة أسهل لجعل كوب القهوة الخاص بك يعمل على فقدان الوزن، حيث يعمل دايت القهوة على فكرة أنك سوف تفقد الوزن بسرعة عن طريق زيادة استهلاك القهوة السوداء وتقييد تناول السعرات الحرارية.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" اكتسب دايت القهوة قوة جذب مع نشر كتاب الدكتور بوب أرنوت، "ريجيم محبي القهوة"، وبحسب الكتاب فإن إضافة عدة فناجين من القهوة إلى روتينك اليومي إلى جانب نظام غذائي كامل غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأطعمة المصنعة المحدودة يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ويحد من الجوع ويساعد أي شخص في رحلة فقدان الوزن.

يتطلب دايت القهوة تناول ثلاثة فناجين من القهوة السوداء يوميًا.

يجب على متبعى حمية القهوة أن يحافظوا على أكوابهم خالية من الكريمات والمحليات، حيث وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن شرب فنجان من القهوة يوميا يساعد على فقدان الوزن، إلا أن إضافة ملعقة صغيرة من السكر يلغي الفائدة.

تدعم الأبحاث الادعاء بأن القهوة يمكن أن تقلل من وزن الجسم ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم، كما ذكرت الدراسات أن القهوة تحتوى أيضًا على حمض الكلوروجينيك، الذي ثبت أنه يزيد من حرق الدهون وقد يساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، لذا فهى تساعد فى إنقاص الوزن، كما يرتبط استهلاك القهوة بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الأخرى مثل: صحة القلب وتحسين التركيز والانتباه.