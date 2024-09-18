حصاد الوزارات.. تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمى

إعداد : محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل تعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية