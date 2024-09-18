حصاد الوزارات.. تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة العمل تعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية
مشاركة
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة العمل تعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة