اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 05:11 م
حصاد الوزارات.. تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمى وزارة التموين - أرشيفية
إعداد : محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل تعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






وزارة التموين

مستودعات البوتاجاز

اسعار مستودعات البوتاجاز

سعر اسطوانة البوتاجاز

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