وزير النقل يوافق على صرف منحة العام الدراسى الجديد للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

كتب سيد الخلفاوى

وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة على صرف 750 جنيه منحة العام الدراسي الجديد للعاملين داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها وكذلك العاملين بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.



,تضمنت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والتي تضمنت العاملة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم.



كانت هيئة السكة الحديد قد تقدمت بمذكرة إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة للموافقة على صرف منحة العام الدراسي الجديد ضمن خمس منح سنويه تشمل عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك وشهر رمضان المبارك والعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف.