وزارة العمل تعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأربعاء، عن توفير 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة، وذلك في إطار مُشاركة الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، الثلاثاء، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.

ووجه وزير العمل محمد جبران، الإدارات المركزية المعنية، والمديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة "بداية" ، أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برئاسة أحمد عزاز عن توفير 950 فرصة عمل لشباب الخريجين بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات.

يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، والتقديم عليها لمدة أسبوعين من خلال الضغط على هذا الرابط، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات.