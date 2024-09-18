تعليم قوص بقنا يخصص الفقرة الأولى من أول طابور صباحى للتعريف بمبادرة "بداية"

قنا صابر سعيد

أعلنت إدارة قوص التعليمية بقنا، برئاسة عبدالله القبانى تخصيص الفقرة الأولى من أول طابور صباحى بمدارس الإدارة للتعريف ببنود وآليات عمل المبادرة الرئاسية الوليدة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده المهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة قوص بحضور المهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، وفراج الوحش، وطارق فوزي، وهبة الفولي، نواب رئيس المركز، وممثلين عن جميع الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية بالمدينة.

وأكد ياسر حمادي، رئيس المركز، أن المبادرة تأتي استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين نوعية ونمط الحياة اليومية للإنسان المصرى، إلا أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تجعل من الإنسان نفسه محور اهتمامها من خلال إتاحة الطريق له نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وأشار المهندس ياسر حمادي، إلى أنه تم اختيار مركز ومدينة قوص، ليكون في طليعة المراكز التي يتم تنفيذ فعاليات المبادرة بها، حيث إنه من المقرر بدء أولى فعاليات المبادرة يوم السبت القادم بقروي خزام، مؤكدا علي ضرورة تضافر وتكاتف كافة جهود الجهات الحكومية لإنجاح أعمال المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

واستمع رئيس المركز، إلى عدد من المداخلات من التنفيذيين المحليين، تم خلالها تقديم مجموعة من التصورات والمقترحات حول خطة العمل الخاصة بالمبادرة التي ستشهدها الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة للأعمال المبادرة للوقوف على مواطن القوى والضعف اثناء عملية التنفيذ.

وأضاف رئيس المركز، أن أعمال المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من خدمات المبادرة، حيث إنه سيتم تقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بالتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، فلأول مرة يتم تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع.