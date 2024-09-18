اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"بداية مبشرة".. نقلة فى العلاقة بين الدولة والمواطن.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 08:51 م
"بداية مبشرة".. نقلة فى العلاقة بين الدولة والمواطن.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " بداية مبشرة.. نقلة فى العلاقة بين الدولة والمواطن.. . المبادرة تعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتدعم التمكين الاقتصادى للشباب".
 

اقرأ فى العدد أيضا..

- وزير التعليم: نحتاج 250 ألف فصل إضافة إلى 460 ألف معلم
 

- الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: مصر ترفض محاولات تصعيد وتوسيع الصراع إقليميا.. الرئيس يشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية.. و"بلينكن": واشنطن تقدر دور القاهرة فى استعادة الاستقرار بالمنطقة

- وزير البترول: مصر بوابة العالم فى تجارة الغاز والهيدروجن
 

- "الخارجية": نرفض تواجد إسرائيل عسكريا على الجانب الفلسطينى من معبر رفح

- رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع الأجهزة المنزلية لشركة "بيكو" التركية بـ110 ملايين دولار
 

- بسواعد مصرية.. إنشاء رصيف جديد داخل مياه البحر بميناء الدخيلة بطول 1150 مترا

- الرئيس السيسى: قناة السويس ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية
 

- الرئيس السيسى يدين المحاولة الآثمة لاغتيال رئيس جزر القمر

- ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى بالبحر الأحمر
 

- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2025

- وزير التعليم: مصر تضم 550 ألف فصل ونحتاج 250 ألفا أخرى إضافة إلى 460 ألف معلم
 

- تشديدات على انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد


 


 







اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة

دعم فلسطين

زيارة الرئيس السيسى لتركيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة